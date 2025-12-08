Port de plaisance Monthermé Ardennes

Port de plaisance

Port de plaisance Quai Aristide Briand 08800 Monthermé Ardennes Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Labélisé Pavillon Bleu depuis 10 ans, le port de plaisance accueille des bateaux et des camping-car.La capitainerie propose des services de douches, toilettes, machine à laver.

+33 3 24 54 46 73

English :

Awarded the Blue Flag for 10 years, the marina welcomes boats and camper vans, with showers, toilets and washing machines available at the harbor master’s office.

Deutsch :

Der seit 10 Jahren mit dem Gütesiegel Blaue Flagge ausgezeichnete Jachthafen empfängt Boote und Wohnmobile.Die Hafenmeisterei bietet Duschen, Toiletten und Waschmaschinen.

Italiano :

Premiato con la Bandiera Blu da 10 anni, il porto turistico è aperto a barche e camper, con docce, servizi igienici e lavatrici disponibili presso la capitaneria di porto.

Español :

Galardonado con la Bandera Azul desde hace 10 años, el puerto deportivo está abierto a embarcaciones y autocaravanas, con duchas, aseos y lavadoras disponibles en la capitanía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-12 par Ardennes Tourisme