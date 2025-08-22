Promenade à Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Promenade à Cosne-Cours-sur-Loire A pieds Facile

Promenade à Cosne-Cours-sur-Loire Centre ville 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2000.0

La ville de Cosne-Cours-sur-Loire cache de nombreux trésors, partez à leur découverte cinéma à la façade Art déco, ancien relais de poste, église de style roman, église de style gothique, le site de la Chaussade, le Musée de la Loire, les maisons de mariniers… Le livret est disponible à l’Office de Tourisme dans les points d’accueil de Cosne-Cours-sur-Loire et de Pouilly-sur-Loire ou bien à télécharger directement.

Facile

https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85

English :

The city of Cosne-Cours-sur-Loire hides many treasures, go and discover them: cinema with an Art Deco facade, old post office, Romanesque church, Gothic church, the site of La Chaussade, the Loire Museum, the sailors’ houses… The booklet is available at the Tourist Office in Cosne-Cours-sur-Loire and Pouilly-sur-Loire or to download directly.

Deutsch :

Die Stadt Cosne-Cours-sur-Loire verbirgt zahlreiche Schätze, gehen Sie auf Entdeckungsreise: Kino mit Art-Deco-Fassade, alte Poststation, Kirche im romanischen Stil, Kirche im gotischen Stil, die Stätte La Chaussade, das Loire-Museum, die Häuser der Schiffer… Das Heft ist im Office de Tourisme in den Anlaufstellen von Cosne-Cours-sur-Loire und Pouilly-sur-Loire erhältlich oder kann direkt heruntergeladen werden.

Italiano :

La città di Cosne-Cours-sur-Loire nasconde molti tesori, andate a scoprirli: il cinema con la sua facciata Art Déco, l’antico ufficio postale, la chiesa romanica, la chiesa gotica, il sito di Chaussade, il Museo della Loira, le case dei barcari… L’opuscolo è disponibile presso gli Uffici del Turismo di Cosne-Cours-sur-Loire e Pouilly-sur-Loire o può essere scaricato direttamente.

Español :

La ciudad de Cosne-Cours-sur-Loire esconde muchos tesoros, vaya a descubrirlos: el cine con su fachada Art Déco, la antigua oficina de correos, la iglesia románica, la iglesia gótica, el yacimiento de Chaussade, el Museo del Loira, las casas de los barqueros… El folleto está disponible en la Oficina de Turismo de Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire o puede descargarse directamente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data