Randonnée Circuit Condamine autour d’Izernore Izernore Ain

Randonnée Circuit Condamine autour d’Izernore

Randonnée Circuit Condamine autour d’Izernore Place de l’Eglise 01580 Izernore Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

En partant de l’église d’Izernore, cette randonnée vous emmènera au stand de tir de Samognat. Vous découvrirez également, le plateau de la Belloire, et vous finirez votre chemin en passant par la ferme de la Voerle.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English : Hiking Condamine circuit around Izernore

Starting from the church in Izernore, this hike takes you to the Samognat shooting range. You’ll also discover the Belloire plateau, and end your walk at the Voerle farm.

Deutsch : Wandern Condamine-Rundweg um Izernore

Diese Wanderung beginnt an der Kirche von Izernore und führt Sie zum Schießstand von Samognat. Sie werden auch das Plateau de la Belloire entdecken und Ihren Weg an der Ferme de la Voerle beenden.

Italiano :

Partendo dalla chiesa di Izernore, questa passeggiata vi porterà al poligono di Samognat. Scoprirete anche l’altopiano di Belloire e concluderete la passeggiata alla fattoria Voerle.

Español :

Partiendo de la iglesia de Izernore, este paseo le llevará al campo de tiro de Samognat. También descubrirá la meseta de Belloire y terminará su paseo en la granja de Voerle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme