Randonnée Le Belvédère de Sérémond Plateau d’Hauteville Ain

Randonnée Le Belvédère de Sérémond Place de l’église de Thézillieu 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit vous conduit jusqu’au belvédère de Sérémont où vous aurez une très jolie vue sur le lac de Virieu le grand et par temps clair, jusqu’au lac du Bourget et sur la chaîne des Alpes.

English :

This tour takes you to the Sérémont belvedere, where you’ll enjoy a lovely view of Lac de Virieu le Grand and, on a clear day, as far as Lac du Bourget and the Alps.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie zum Aussichtspunkt Sérémont, wo Sie einen sehr schönen Blick auf den See Virieu le grand und an klaren Tagen bis zum Lac du Bourget und auf die Alpenkette haben.

Italiano :

Questo percorso vi porterà fino al belvedere di Sérémont, da cui potrete godere di una bella vista sul Lac de Virieu le Grand e, nelle giornate limpide, fino al Lac du Bourget e alle Alpi.

Español :

Esta ruta le llevará hasta el mirador del Sérémont, desde donde podrá contemplar una hermosa vista del lago de Virieu le Grand y, en un día despejado, hasta el lago Bourget y los Alpes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme