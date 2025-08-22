Rando’oiseaux, entre Moulin à eau et coulée de lave Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Rando’oiseaux, entre Moulin à eau et coulée de lave

Rando’oiseaux, entre Moulin à eau et coulée de lave Ancette 43500 Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Niché au cœur du plateau granitique du Haut-Velay, entre les sapinières du Livradois et les gorges de la Loire, sur les rives de l’Ance du Nord, le territoire de Saint Julien d’Ance comporte de nombreux atouts naturels.

http://www.lpo-auvergne.org/eduquer-sensibiliser/circuit-nature/randooiseaux-entre-moulin-eau-et-coulee-de-lave-de-la-vallee-de +33 4 73 36 39 79

English :

Nestling at the heart of the Haut-Velay granite plateau, between the Livradois pine forests and the Loire gorges and on the banks of the River Ance, the area around Saint Julien d’Ance has a wide range of natural assets.

Deutsch :

Eingebettet im Herzen des Granitplateaus von Haut-Velay, zwischen den Tannenwäldern des Livradois und den Schluchten der Loire, an den Ufern des Flusses Ance du Nord, weist das Gebiet von Saint Julien d’Ance zahlreiche natürliche Vorzüge auf.

Italiano :

Immerso nel cuore dell’altopiano granitico dell’Haut-Velay, tra gli abeti del Livradois e le gole della Loira, sulle rive dell’Ance du Nord, il territorio di Saint Julien d’Ance vanta numerose risorse naturali.

Español :

Enclavado en el corazón de la meseta granítica del Haut-Velay, entre los abetos del Livradois y las gargantas del Loira, a orillas del Ance du Nord, el territorio de Saint Julien d’Ance cuenta con numerosas ventajas naturales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-06-30 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme