Sagonne et ses trésors Sagonne Cher

Partez à la découverte de Sagonne, charmant village médiéval au riche patrimoine, entre château, église romane et trésors insoupçonnés… Un voyage dans le temps au cœur du Berry !

+33 2 48 80 01 16

English :

Discover Sagonne, a charming medieval village with a rich heritage of castles, Romanesque churches and unsuspected treasures… A journey through time in the heart of Berry!

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in Sagonne, einem charmanten mittelalterlichen Dorf mit einem reichen Kulturerbe, das aus einem Schloss, einer romanischen Kirche und ungeahnten Schätzen besteht… Eine Reise in die Vergangenheit im Herzen des Berry!

Italiano :

Scoprite Sagonne, un incantevole villaggio medievale con un ricco patrimonio, tra cui un castello, una chiesa romanica e tesori insospettabili… Un viaggio nel tempo nel cuore del Berry!

Español :

Descubra Sagonne, un encantador pueblo medieval con un rico patrimonio que incluye un castillo, una iglesia románica y tesoros insospechados… ¡Un viaje en el tiempo en el corazón de Berry!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-12 par SIT Centre-Val de Loire