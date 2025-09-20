Jardins ouverts pour le NEURODON Sagonne

Jardins ouverts pour le NEURODON

2 Place du Château Sagonne Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le château de Sagonne ouvre ses jardins pour le NEURODON !

À l’occasion de l’opération nationale Jardins ouverts pour le NEURODON , organisée au profit de la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau, le château de Sagonne ouvre ses portes au public du vendredi 8 au dimanche 10 mai.

Le château ainsi que son parc seront ouverts à la visite de 10h à 12h puis de 14h à 18h.

Deux euros seront prélevés sur le prix de chaque billet d’entrée et reversés à la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau, afin de soutenir la recherche sur les maladies neurologiques. 0 .

+33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com

English :

Château de Sagonne opens its gardens for NEURODON!

