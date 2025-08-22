Sentier de Bourgon Valence Valence Charente

Sentier de Bourgon Valence

Sentier de Bourgon Valence place du centre sur la D739 16460 Valence Charente Nouvelle-Aquitaine

Grande balade au sentier de Bourgon. Découvrez des monuments historiques (église, château, cimetière, la fontaine du Maine… ).

+33 5 45 20 68 46

English :

A great walk along the Bourgon trail. Discover historic monuments (church, castle, cemetery, Maine fountain, etc.).

Deutsch :

Großer Spaziergang auf dem Pfad von Bourgon. Entdecken Sie historische Monumente (Kirche, Schloss, Friedhof, Brunnen von Maine usw.).

Italiano :

Una bella passeggiata lungo il sentiero del Bourgon. Scoprite i monumenti storici (chiesa, castello, cimitero, fontana del Maine, ecc.).

Español :

Un gran paseo por el sendero Bourgon. Descubra monumentos históricos (iglesia, castillo, cementerio, fuente del Maine, etc.).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme