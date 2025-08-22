Sentier découverte du Vieil-Étang de Bairon Bairon et ses environs Ardennes

Sentier découverte du Vieil-Étang de Bairon

Pédestre 4,5km 1h. Faites le tour du Vieil-Étang de Bairon, un site de 105 hectares classé Natura 2000 très prisé des oiseaux. Cette boucle pédestre de 4.5 km vous mènera jusqu’à Louvergny, où le ruisseau du Bairon alimente plusieurs plans d’eau. En suivant les conseils et explications figurants sur les panneaux, vous observerez peut-être des espèces remarquables comme une foulque macroule, un grèbe huppé, un canard souchet, un héron cendré ou encore une grande aigrette. Un observatoire ornithologique vous aidera à ne rien manquer de leurs allées et venues. Les lieux abritent également des grenouilles, chauves-souris, papillons et autres couleuvres remarquables.Infos pratiques: niveau facile départ de la digue balisage sentier Natura 2000 .Soyez vigilants en période de chasse, renseignez-vous avant de partir.

English :

Pedestrian 4.5km 1h. Take a tour of the Vieil-Étang de Bairon, a 105-hectare Natura 2000 site that’s a favorite with birds. This 4.5km walking loop takes you as far as Louvergny, where the Bairon stream feeds several lakes. By following the advice and explanations on the signposts, you may spot some remarkable species, such as a coot, a great crested grebe, a shoveler, a grey heron or a great egret. An ornithological observatory will help you make sure you don’t miss any of their comings and goings. Practical info: easy level start from the dyke Natura 2000 trail signposted. Be careful during hunting season, so ask before you go.

Deutsch :

Zu Fuß 4,5 km 1 Std. Umrunden Sie den Vieil-Étang de Bairon, ein 105 Hektar großes, als Natura 2000 klassifiziertes Gebiet, das bei Vögeln sehr beliebt ist. Dieser 4,5 km lange Rundwanderweg führt Sie nach Louvergny, wo der Bach Bairon mehrere Wasserflächen speist. Wenn Sie den Ratschlägen und Erklärungen auf den Schildern folgen, können Sie vielleicht bemerkenswerte Arten wie ein Blesshuhn, einen Haubentaucher, eine Löffelente, einen Graureiher oder auch einen Silberreiher beobachten. Ein ornithologisches Observatorium hilft Ihnen dabei, nichts von ihrem Kommen und Gehen zu verpassen. Hier leben auch Frösche, Fledermäuse, Schmetterlinge und bemerkenswerte Ringelnattern.Praktische Informationen: leichter Schwierigkeitsgrad Start am Deich Markierung Natura 2000-Pfad .

Italiano :

A piedi 4,5 km 1 ora. Passeggiate intorno al Vieil-Étang de Bairon, un sito Natura 2000 di 105 ettari molto frequentato dagli uccelli. Questo itinerario di 4,5 km vi porterà fino a Louvergny, dove il torrente Bairon alimenta diversi laghi. Seguendo i consigli e le spiegazioni dei cartelli, potrete avvistare alcune specie notevoli, come la folaga comune, lo svasso maggiore, il mestolone, l’airone cenerino o la garzetta. Un osservatorio ornitologico vi aiuterà a non perdere nessun passaggio. L’area ospita anche rane, pipistrelli, farfalle e serpenti di notevole importanza.Informazioni pratiche: livello facile partenza dalla diga sentiero Natura 2000 segnalato.Fare attenzione durante la stagione della caccia, quindi chiedere prima di partire.

Español :

A pie 4,5 km 1h. Pasee por el Vieil-Étang de Bairon, un espacio Natura 2000 de 105 hectáreas muy frecuentado por las aves. Este circuito a pie de 4,5 km le llevará hasta Louvergny, donde el arroyo de Bairon alimenta varios lagos. Siguiendo los consejos y las explicaciones de los carteles, podrá avistar algunas especies notables, como la focha común, el somormujo lavanco, el pato cuchara, la garza real o la garceta grande. Un observatorio ornitológico le ayudará a no perderse ninguna de sus idas y venidas. La zona también alberga ranas, murciélagos, mariposas y otras serpientes notables.Información práctica: nivel fácil salida desde el dique sendero Natura 2000 señalizado.Tenga cuidado durante la temporada de caza, así que pregunte antes de salir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Ardennes Tourisme