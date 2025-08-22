Sentier des Biards Limoges Haute-Vienne
Sentier des Biards Limoges Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.
Sentier des Biards A pieds Facile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Sentier des Biards 4 Rue de Saint-Gence 87100 Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 2800.0 Tarif :
Facile
https://www.visitlimousin.com/
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sentier des Biards
Deutsch : Sentier des Biards
Italiano :
Español : Sentier des Biards
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine