Sentier des Gorges de Bilhard à Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Sentier des Gorges de Bilhard à Monistrol-sur-Loire
Balade d’environ 1h15 pour découvrir un lieu charmant et d’une sérénité incroyable dans une nature sauvage au cœur même du bourg de Monistrol.
https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 66 03 14
English : The Gorges of Bilhard at Monistrol-sur-Loire
In the heart of the village of Monistrol-sur-Loire you will discover the gorges of Bilhard, a place renowned for peace and tranquility.
Deutsch :
Ein Spaziergang von etwa 1h15, um einen charmanten Ort von unglaublicher Ruhe und Gelassenheit in einer wilden Natur im Herzen der Stadt Monistrol zu entdecken.
Italiano :
Una passeggiata di circa 1h15 per scoprire un luogo affascinante e incredibilmente sereno in una natura selvaggia nel cuore del villaggio di Monistrol.
Español :
Un paseo de aproximadamente 1h15 para descubrir un lugar encantador e increíblemente sereno en una naturaleza salvaje en el corazón del pueblo de Monistrol.
