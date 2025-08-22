Sentier des Gorges de Bilhard à Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Sentier des Gorges de Bilhard à Monistrol-sur-Loire

Sentier des Gorges de Bilhard à Monistrol-sur-Loire Allée du château 43120 Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Balade d’environ 1h15 pour découvrir un lieu charmant et d’une sérénité incroyable dans une nature sauvage au cœur même du bourg de Monistrol.

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 66 03 14

English : The Gorges of Bilhard at Monistrol-sur-Loire

In the heart of the village of Monistrol-sur-Loire you will discover the gorges of Bilhard, a place renowned for peace and tranquility.

Deutsch :

Ein Spaziergang von etwa 1h15, um einen charmanten Ort von unglaublicher Ruhe und Gelassenheit in einer wilden Natur im Herzen der Stadt Monistrol zu entdecken.

Italiano :

Una passeggiata di circa 1h15 per scoprire un luogo affascinante e incredibilmente sereno in una natura selvaggia nel cuore del villaggio di Monistrol.

Español :

Un paseo de aproximadamente 1h15 para descubrir un lugar encantador e increíblemente sereno en una naturaleza salvaje en el corazón del pueblo de Monistrol.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-19 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme