Sentier d’interprétation de la Vieille Loire Decize Nièvre

Niché au cœur de la Pointe des Halles, ce parcours qui longe la Vieille Loire présente une vingtaine de panneaux pédagogiques. Disposés le long du sentier, ils permettent aux petits et grands d’explorer l’écosystème ligérien, ainsi que le patrimoine culturel et naturel du Sud-Nivernais. Des quiz et des mini-jeux mettent également à l’épreuve les connaissances des promeneurs. Départ du quai de la Vieille Loire situé vers l’Office de Tourisme.

Nestled in the heart of the Pointe des Halles, this trail along the Vieille Loire features some twenty educational panels. Arranged along the trail, they enable young and old alike to explore the Loire ecosystem, as well as the cultural and natural heritage of the Sud-Nivernais region. Quizzes and mini-games also test walkers? knowledge. Departure from the Quai de la Vieille Loire, near the Tourist Office.

Dieser im Herzen der Pointe des Halles gelegene Rundgang entlang der Vieille Loire umfasst etwa 20 Lehrtafeln. Entlang des Weges können Groß und Klein das Ökosystem der Loire sowie das Kultur- und Naturerbe der Region Sud-Nivernais erkunden. Quizfragen und Minispiele stellen das Wissen der Wanderer auf die Probe. Start am Quai de la Vieille Loire in der Nähe des Office de Tourisme.

Situato nel cuore della Pointe des Halles, questo sentiero costeggia la Vieille Loire e presenta una ventina di pannelli didattici. Disposti lungo il percorso, permettono a grandi e piccini di esplorare l’ecosistema della Loira e il patrimonio culturale e naturale della regione Sud-Nivernais. Ci sono anche quiz e mini-giochi per mettere alla prova le conoscenze degli escursionisti. Partenza dal Quai de la Vieille Loire, vicino all’Ufficio del Turismo.

Enclavado en el corazón de la Pointe des Halles, este sendero bordea la Vieille Loire y cuenta con una veintena de paneles didácticos. Dispuestos a lo largo del recorrido, permiten a grandes y pequeños descubrir el ecosistema del Loira, así como el patrimonio cultural y natural de la región Sud-Nivernais. También hay concursos y minijuegos para poner a prueba los conocimientos de los caminantes. Salida del Quai de la Vieille Loire, cerca de la Oficina de Turismo.

