Skatepark Nevers Nièvre

Skatepark Boulevard Pierre de Coubertin 58000 Nevers Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Le skatepark de Nevers offre 1 500 m² de glisse et réunit bowl, zone street et 15 modules. Il est gratuit et éclairé, ce qui permet à tous de pratique

English : Skatepark

The Nevers skatepark offers 1,500 m² of sliding space, with a bowl, street zone and 15 modules. It’s free and floodlit, so there’s something for ev…

Deutsch : Skatepark

Der Skatepark in Nevers bietet 1 500 m² Gleitfläche und vereint Bowl, Street-Zone und 15 Module. Der Skatepark ist kostenlos und beleuchtet, so das…

Italiano :

Lo skatepark di Nevers offre 1.500 m² di spazio per scivolare, con una bowl, una zona street e 15 moduli. È gratuito e illuminato, quindi ce n’è per tutti i gusti

Español :

El skatepark de Nevers ofrece 1.500 m² de espacio para deslizarse, con un bowl, una zona de street y 15 módulos. Es gratuito y está iluminado, así que hay para todos los gustos

