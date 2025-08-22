Sur les pas de Santiago Drake del Castillo Monts Indre-et-Loire

Sur les pas de Santiago Drake del Castillo A pieds

Sur les pas de Santiago Drake del Castillo 37260 Monts Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 3000.0 Tarif :

Ce parcours ombragé de trois kilomètres, au coeur d’un domaine classé Espace naturel sensible , vous invite à découvrir un site romantique, aménagé vers 1855 par Santiago Drake del Castillo.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : In the footsteps of Santiago Drake del Castillo

This leafy three-kilometre route, deep within an estate classifi ed as an ‘Espace naturel sensible’ (protected nature site), invites you to explore a romantic location developed around 1855 by Santiago Drake del Castillo.

Deutsch : Auf den Spuren von Santiago Drake del Castillo

Dieser drei Kilometer lange, schattige Weg inmitten eines als sensibler Naturraum klassifizierten Gebiets lädt Sie ein, einen romantischen Ort zu entdecken, der um 1855 von Santiago Drake del Castillo angelegt wurde.

Italiano :

Questo percorso ombreggiato di tre chilometri, nel cuore di una tenuta classificata come area naturale sensibile , invita a scoprire un luogo romantico, tracciato intorno al 1855 da Santiago Drake del Castillo.

Español : Tras los pasos de Santiago Drake del Castillo

Esta sombreada ruta de tres kilómetros, en el corazón de una finca clasificada como espacio natural sensible , le invita a descubrir un paraje romántico, trazado hacia 1855 por Santiago Drake del Castillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire