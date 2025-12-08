Sur les pas des Cisterciens Tanlay Yonne
Sur les pas des Cisterciens Tanlay Yonne vendredi 1 mai 2026.
Sur les pas des Cisterciens Facile
Sur les pas des Cisterciens 89430 Tanlay Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 15000.0 Tarif :
Ce circuit vous conduira entre canal, bois, champs et prairies à la découverte des paysages typiques du Tonnerrois. Les amateurs de nature et de culture seront séduits par cet itinéraire qui part d’un des plus beaux châteaux de la Renaissance en Bourgogne et qui vous mènera jusqu’à l’Abbaye cistercienne de Quincy.
Facile
English :
This tour takes you through canals, woods, fields and meadows to discover the typical landscapes of the Tonnerrois region. Lovers of nature and culture will be enchanted by this itinerary, which starts at one of Burgundy’s finest Renaissance châteaux and leads all the way to the Cistercian Abbey of Quincy.
Deutsch :
Diese Route führt Sie zwischen Kanälen, Wäldern, Feldern und Wiesen hindurch, um die typischen Landschaften des Tonnerrois zu entdecken. Natur- und Kulturliebhaber werden von dieser Route begeistert sein. Sie beginnt an einem der schönsten Renaissanceschlösser Burgunds und führt Sie bis zur Zisterzienserabtei von Quincy.
Italiano :
Questo percorso vi porta attraverso canali, boschi, campi e prati alla scoperta dei paesaggi tipici della regione del Tonnerrois. Gli amanti della natura e della cultura apprezzeranno questo percorso, che parte da uno dei più bei castelli rinascimentali della Borgogna e arriva fino all’abbazia cistercense di Quincy.
Español :
Esta ruta le llevará a través de canales, bosques, campos y prados para descubrir los paisajes típicos de la región de Tonnerrois. A los amantes de la naturaleza y la cultura les encantará esta ruta, que comienza en uno de los mejores castillos renacentistas de Borgoña y llega hasta la abadía cisterciense de Quincy.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data