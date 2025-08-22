Tour du Lot Tronçon 2 de Martel à Saint-Céré par la vallée de la Dordogne Martel Lot

Tour du Lot Tronçon 2 de Martel à Saint-Céré par la vallée de la Dordogne

Tour du Lot Tronçon 2 de Martel à Saint-Céré par la vallée de la Dordogne 46600 Martel Lot Occitanie

Durée : 360 Distance : 65200.0 Tarif :

Randonnez en itinérance et à votre rythme !

Riche de ses petites routes tranquilles et d’un maillage de sentiers, le Lot offre un espace privilégié à ceux qui prennent le temps de circuler et de s’arrêter… pour regarder.

La vallée de la Dordogne, depuis ses rives ondulantes au creux des falaises calcaires jusqu’à ses contreforts offrant de beaux panoramas, des châteaux et des villages médiévaux.

Après la traversée du causse de Martel, on arrive dans la vallée de la Dordogne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hike at your own pace!

The Lot region is rich in small, quiet roads and a network of footpaths, offering a privileged space for those who take the time to wander and stop? to look.

The Dordogne valley, from its undulating banks nestling in the limestone cliffs to its foothills offering beautiful panoramas, castles and medieval villages.

After crossing the causse de Martel, you arrive in the Dordogne valley

Deutsch :

Wandern Sie auf eigene Faust und in Ihrem eigenen Tempo!

Der Lot ist reich an kleinen, ruhigen Straßen und einem Netz von Wanderwegen und bietet einen privilegierten Raum für diejenigen, die sich die Zeit nehmen, sich zu bewegen und anzuhalten, um sich umzusehen.

Das Tal der Dordogne, von den sanft geschwungenen Ufern der Kalksteinfelsen bis hin zu den Ausläufern, die schöne Panoramen, Schlösser und mittelalterliche Dörfer bieten.

Nach der Überquerung der Causse de Martel erreichen Sie das Tal der Dordogne

Italiano :

Escursioni al proprio ritmo!

Il Lot è ricco di piccole strade tranquille e di una rete di sentieri che lo rendono una destinazione ideale per chi si prende il tempo di uscire e fermarsi a dare un’occhiata.

La valle della Dordogna, dalle sue sponde ondulate incastonate nelle falesie calcaree alle sue pendici che offrono splendide viste panoramiche, castelli e villaggi medievali.

Dopo aver attraversato la causse de Martel, si arriva nella valle della Dordogna

Español :

Camine a su ritmo

El Lot cuenta con una gran cantidad de pequeños caminos tranquilos y una red de senderos, lo que lo convierte en un destino ideal para aquellos que se toman el tiempo de salir y detenerse… a echar un vistazo.

El valle del Dordoña, desde sus orillas onduladas enclavadas en los acantilados calcáreos hasta sus estribaciones que ofrecen hermosas vistas panorámicas, castillos y pueblos medievales.

Tras cruzar el Causse de Martel, llegará al valle del Dordoña

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot