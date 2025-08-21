Tour du Lot Tronçon 4 de Figeac à Lalbenque par les Causses Figeac Lot

Tour du Lot Tronçon 4 de Figeac à Lalbenque par les Causses

Tour du Lot Tronçon 4 de Figeac à Lalbenque par les Causses 46100 Figeac Lot Occitanie

Durée : 420 Distance : 84800.0 Tarif :

Les causses, terres sèches et pierreuses, parcourues par les moutons, bien plus nombreux, à la belle saison, que les habitants!

Cabanes en pierres sèches, murets, dolmens, lavoirs pigeonniers… un habitat simple et harmonieux, un réseau de sentiers marqués par des murets, tous ces éléments témoignent de l’empreinte de l’homme et de son adaptation à cet univers si minéral.

English :

The causses, dry and stony lands, crossed by the sheep, much more numerous, in the beautiful season, than the inhabitants!

Dry-stone huts, low walls, dolmens, washhouses, pigeon lofts… a simple and harmonious habitat, a network of paths marked by low walls, all these elements bear witness to the imprint of man and his adaptation to this very mineral universe.

Deutsch :

Die Causses, ein trockenes, steiniges Land, das von Schafen durchstreift wird, die in der warmen Jahreszeit viel zahlreicher sind als die Einwohner!

Trockensteinhütten, Mauern, Dolmen, Waschplätze, Taubenschläge… Einfache und harmonische Siedlungen, ein Netz von Wanderwegen, die durch Mauern markiert sind, zeugen von den Spuren des Menschen und seiner Anpassung an diese mineralische Welt.

Italiano :

Le causses, terre aride e sassose, percorse da pecore, molto più numerose, nella bella stagione, degli abitanti!

Capanne in pietra a secco, muretti, dolmen, lavatoi, piccionaie? Un habitat semplice e armonioso, una rete di sentieri segnati da muretti, tutti questi elementi testimoniano l’impronta dell’uomo e il suo adattamento a questo universo così minerale.

Español :

Las causses, tierras secas y pedregosas, recorridas por ovejas, ¡mucho más numerosas, en la bella estación, que los habitantes!

Cabañas de piedra seca, muros bajos, dólmenes, lavaderos, palomares… un hábitat sencillo y armonioso, una red de caminos marcados por muros bajos, todos estos elementos son testigos de la huella del hombre y de su adaptación a este universo tan mineral.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-12 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot