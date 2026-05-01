Trésors du Causse Salviac Lot
Trésors du Causse Salviac Lot vendredi 1 mai 2026.
Trésors du Causse
Trésors du Causse Lieu-dit Pech Curet 46340 Salviac Lot Occitanie
Durée : 45 Distance : 5100.0 Tarif :
Partez de Pech Curet pour une boucle de 5 km à la découverte des trésors du causse la grotte d’Addo, un dolmen, des gariottes.
Le parcours alterne sous-bois et portions dégagées, offrant un point de vue remarquable sur la vallée
https://quercy-outdoor.fr/fr/parcours/214304
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English :
Set off from Pech Curet for a 5km loop to discover the treasures of the causse: the Addo cave, a dolmen and gariottes.
The route alternates between undergrowth and open stretches, offering a remarkable view over the valley
Deutsch :
Gehen Sie von Pech Curet aus auf einen 5 km langen Rundweg, um die Schätze der Causse zu entdecken: die Addohöhle, einen Dolmen und Gariottes.
Der Weg wechselt zwischen Unterholz und offenen Abschnitten und bietet einen bemerkenswerten Ausblick auf das Tal
Italiano :
Partite da Pech Curet per un percorso di 5 km alla scoperta dei tesori della causse: la grotta dell’Addo, un dolmen e le gariottes.
Il percorso alterna tratti di sottobosco a tratti aperti, offrendo una notevole vista sulla valle
Español :
Salga de Pech Curet en un bucle de 5 km para descubrir los tesoros de la causse: la cueva de Addo, un dolmen y gariottes.
El recorrido alterna sotobosques y tramos abiertos, ofreciendo una vista excepcional del valle
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-19 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot
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