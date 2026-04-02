VALENCE D’AGEN Circuit du Moulin de Cornillas Valence Tarn-et-Garonne

VALENCE D’AGEN Circuit du Moulin de Cornillas

VALENCE D’AGEN Circuit du Moulin de Cornillas Moulin de Cornillas 82400 Valence Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit sportif et bucolique au départ du hameau de Cornillas parcourt le coteau du vignoble de Gasques pour redescendre vers la vallée de la Barguelonne dans les peupleraies, en longeant la rivière. Le sentier offre des points de vues magnifiques.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/1061296-circuit-du-moulin-de-cornillas-valence-d-agen-cornillas +33 5 63 39 89 82

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English : VALENCE D’AGEN Circuit du Moulin de Cornillas

This sporty and scenic loop, starting from the hamlet of Cornillas, follows the slopes of the Gasques vineyard before descending into the Barguelonne valley through poplar groves, alongside the river. The trail offers magnificent viewpoints. You’ll also catch sight of the Château de Goudourville.

Deutsch : VALENCE D’AGEN Circuit du Moulin de Cornillas

Dieser sportliche und bukolische Rundweg ab dem Weiler Cornillas führt über die Hänge des Weinbergs von Gasques und dann in den Pappelwäldern entlang des Flusses wieder hinunter ins Barguelonne-Tal. Der Weg bietet wunderschöne Aussichtspunkte.

Italiano :

Questo percorso sportivo e bucolico parte dalla frazione di Cornillas e si snoda lungo le pendici dei vigneti di Gasques prima di scendere nella valle di Barguelonne attraverso i pioppeti e lungo il fiume. Il percorso offre magnifici panorami.

Español : VALENCE D’AGEN Circuit du Moulin de Cornillas

Este sendero deportivo y bucólico parte de la aldea de Cornillas y discurre por las laderas de los viñedos de Gasques antes de descender al valle de Barguelonne a través de alamedas y junto al río. El recorrido ofrece magníficas vistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-30 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme