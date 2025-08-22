Véloroute Promenade en Bouriane Gourdon Lot

Véloroute Promenade en Bouriane

Véloroute Promenade en Bouriane 46300 Gourdon Lot Occitanie

Durée : 60 Distance : 21700.0 Tarif :

Parcours de 21 km au coeur de la Vallée de la Marcilhande, site inscrit aux Monuments Historiques.

En empruntant les 2 parcours Promenade en Bouriane et la piste Groléjac-Sarlat , vous pourrez relier la Bouriane au Périgord, de Gourdon à Sarlat ou de Sarlat à Gourdon.

Points d’accès

Gourdon Écoute s’il Pleut

Payrignac, dans le village

St Cirq Madelon

À voir, à visiter

– Gourdon Plans d’eau, Cité Médiévale (Site Classé), Église St Pierre (MH), …

– Payrignac Plan d’eau, Grottes Préhistoriques de Cougnac (MH), Église St Agapit

– St Cirq Madelon Église St Georges avec ses 600 m2 de fresques.

https://www.af3v.org/les-voies-vertes/voies/306-promenade-en-bouriane/#headPhot +33 5 65 37 23 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 21 km route in the heart of the Marcilhande Valley, a site listed as a Historic Monument.

By taking the 2 routes Promenade en Bouriane and the Groléjac-Sarlat trail, you can link Bouriane to Périgord, from Gourdon to Sarlat or from Sarlat to Gourdon.

Access points

Gourdon Écoute s’il Pleut

Payrignac, in the village

St Cirq Madelon

To see, to visit

– Gourdon Ponds, Medieval City (Classified Site), Church St Pierre (MH), ..

– Payrignac Water level, Prehistoric caves of Cougnac (MH), Church St Agapit

– St Cirq Madelon Church of St Georges with its 600 m2 of frescos.

Deutsch :

21 km lange Strecke im Herzen des Marcilhande-Tals, einer in die Liste der historischen Monumente aufgenommenen Stätte.

Wenn Sie die 2 Strecken Promenade en Bouriane und die Strecke Groléjac-Sarlat benutzen, können Sie die Bouriane mit dem Périgord verbinden, von Gourdon nach Sarlat oder von Sarlat nach Gourdon.

Zugangspunkte

Gourdon Écoute s’il Pleut (Hör mal, wenn es regnet)

Payrignac, im Dorf

St Cirq Madelon

Zu sehen, zu besichtigen

– Gourdon: Wasserflächen, Mittelalterliche Stadt (Site Classé), Kirche St Pierre (MH), ..

– Payrignac: Wasserfläche, prähistorische Höhlen von Cougnac (MH), Kirche St Agapit

– St Cirq Madelon: Kirche St Georges mit 600 m2 Fresken.

Italiano :

Un percorso di 21 km nel cuore della Valle di Marcilhande, un sito classificato come Monumento Storico.

Percorrendo i 2 itinerari Promenade en Bouriane e il sentiero Groléjac-Sarlat , è possibile collegare la Bouriane al Périgord, da Gourdon a Sarlat o da Sarlat a Gourdon.

Punti di accesso

Gourdon Écoute s’il Pleut

Payrignac, nel villaggio

St Cirq Madelon

Da vedere, da visitare

– Gourdon Stagni, Città medievale (sito classificato), Chiesa di St Pierre (MH), ?

– Payrignac Lago, Grotte preistoriche di Cougnac (MH), Chiesa di St Agapit

– St Cirq Madelon Chiesa di St Georges con i suoi 600 m2 di affreschi.

Español :

Una ruta de 21 km en el corazón del Valle de Marcilhande, un lugar catalogado como Monumento Histórico.

A través de las 2 rutas Promenade en Bouriane y el sendero Groléjac-Sarlat , podrá unir la Bouriane con el Périgord, de Gourdon a Sarlat o de Sarlat a Gourdon.

Puntos de acceso

Gourdon Écoute s’il Pleut

Payrignac, en el pueblo

St Cirq Madelon

Para ver, para visitar

– Gourdon Estanques, Ciudad Medieval (Sitio Clasificado), Iglesia St Pierre (MH), ?

– Payrignac Lago, Cuevas prehistóricas de Cougnac (MH), Iglesia de St Agapit

– St Cirq Madelon Iglesia de St Georges con sus 600 m2 de frescos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-03 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot