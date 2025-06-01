Vélosud V81 Les Pyrénées en pentes douces Foix Ariège

17 avenue Pierre Sémard 09000 Foix Ariège Occitanie

la Vélosud propose aujourd’hui une alternative accessible à tous, itinéraire en pentes douces par le Piémont Pyrénéen, il relie Biarritz au Barcarès. Un voyage à vélo au relief modéré pour aimer la montagne, avec un parcours en 13 étapes. BON VOYAGE !

https://pyrenees-a-velo.com/la-velosud/ +33 5 61 02 30 70

English :

vélosud now offers an alternative accessible to all, a gently sloping route through the Pyrenean Piedmont, linking Biarritz to Barcarès. A moderately hilly bike trip for mountain lovers, with a 13-stage itinerary. HAVE A GOOD TRIP!

Deutsch :

die Vélosud bietet heute eine für alle zugängliche Alternative, eine leicht ansteigende Route durch das Piemont der Pyrenäen, die Biarritz mit Barcarès verbindet. Eine Radreise mit mäßigem Relief, um die Berge zu lieben, mit einer Strecke in 13 Etappen. GUTE REISE!

Italiano :

vélosud offre ora un’alternativa accessibile a tutti, un percorso in leggera pendenza attraverso i Pirenei, che collega Biarritz a Barcarès. Un viaggio in bicicletta moderatamente collinare per gli amanti della montagna, con un percorso di 13 tappe. BUON VIAGGIO!

Español :

vélosud ofrece ahora una alternativa accesible a todos, una ruta de suave pendiente por las estribaciones pirenaicas, que une Biarritz con Barcarès. Un viaje en bicicleta moderadamente accidentado para los amantes de la montaña, con un recorrido de 13 etapas. ¡FELIZ VIAJE!

