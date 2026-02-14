La vie en vrai (Avec Anne Sylvestre) – Marie Fortuit – Cie Les louves à minuit, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix

La vie en vrai (Avec Anne Sylvestre) – Marie Fortuit – Cie Les louves à minuit Mardi 19 mai, 19h30 L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Orange de 7€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T19:30:00+02:00 – 2026-05-19T20:35:00+02:00

Fin : 2026-05-19T19:30:00+02:00 – 2026-05-19T20:35:00+02:00

Deux artistes prennent appui sur l’héritage d’Anne Sylvestre, figure emblématique de la chanson française, dans un spectacle musical et poétique intimiste. À l’aide d’autres autrices et compagnes de routes, d’arrangements et de textes personnels, elles posent les premières pierres d’un matrimoine encore à construire.

L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie

Photo Esmeralda Da Costa