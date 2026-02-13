Cosmopoles, De l’aurore au zénith – Divertimento – Direction : Zahia Ziouani, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix

Cosmopoles, De l’aurore au zénith – Divertimento – Direction : Zahia Ziouani Samedi 30 mai, 18h00 L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Bleu de 7€ à 27€

Divertimento, accueilli en mai dernier pour un concert de musiques espagnoles, revient à l’Estive avec un programme ambitieux en cours de création. Fidèle à sa réputation, Zahia Ziouani bouscule les codes de la musique classique : musique, textes et langue des signes se mêlent dans un spectacle pluridisciplinaire qui invite à voyager sur les rives de la Méditerranée.

L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie 05 61 05 05 55 https://www.lestive.com/

Photo Christophe Fillieule