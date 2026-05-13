Trio La Margalida, musiques et chants baroques méridionaux, Musée du château des comtes de Foix, Foix

Trio La Margalida, musiques et chants baroques méridionaux Samedi 23 mai, 20h30 Musée du château des comtes de Foix Ariège

nombre de place limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Dans le cadre de l’événement national de la Nuit des Musées, la Conservation départementale du Conseil départemental de l’Ariège propose une visite insolite du musée des comtes de Foix et de ses collections, avec une présentation par un médiateur ainsi que les déambulations, au fil des salles, du trio baroque La Margalida, spécialisé dans le répertoire de musique ancienne et baroque méridionales. L’ensemble se compose de Muriel Batbie Castell (chant), Nicolas Colliou (théorbe, guitare baroque) et Laurence Mercier (viole de gambe).

Musée du château des comtes de Foix rue du palais de justice 09000 FOIX Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561051010 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sites-touristiques-ariege.fr »}] Au pied du château, le musée départemental de 2 000 m² vous donne rendez-vous avec la modernité, le ludique et l’interactif.

Découvrez l’exceptionnelle destinée des comtes de Foix !

L’histoire commence, au tout début du Moyen Âge, vers l’an mil, avec Bernard, fondateur de la dynastie, et prendra fin en 1589, lorsque Henri de Navarre devint Roi de France sous le nom d’Henri IV…

Au travers des différentes salles du musée, vous découvrirez cette grande lignée pyrénéenne et serez le témoin de la vie des Comtes de Foix et de leurs épouses, de leurs conquêtes, leurs défaites, leurs alliances, leurs unions, leurs passions, leurs croyances et leur quotidien fait de chasses, guerres, politique ou de fêtes.

Ces belles histoires seront, au gré de la visite, ponctuées de jeux, vidéos ou contenus interactifs.

Le parcours muséographique vous permettra également de découvrir l’histoire du comté de Foix, de la ville et du Château, du catharisme mais aussi de mieux appréhender la vie quotidienne, les légendes que l’on se racontait ou encore les fastes de la cour des comtes au Moyen Âge.

Dans le cadre de l’événement national de la Nuit des Musées, la Conservation départementale du Conseil départemental de l’Ariège propose une visite insolite du musée des comtes de Foix et de ses avec…

©MurielBatbieCastell