Cantèra à la Fourche, 6, rue du Rival, Foix (09), Foix
Cantèra à la Fourche, 6, rue du Rival, Foix (09), Foix mercredi 20 mai 2026.
Cantèra à la Fourche Mercredi 20 mai, 19h00 6, rue du Rival, Foix (09) Ariège
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:30:00+02:00
Adishatz brave monde!
Venez chanter en polyphonie pour notre 2e rendez-vous à la Fourche
Répertoire occitan, basque, catalan, français…
Le principe de la cantèra/cantada: qui veut lance!
A partir de 19h
Au plaisir de vous y voir!
Organisé par la Velhada, atelier de polyphonies occitanes ayant lie…
source: Cantèra à la Fourche – AgendaTrad
6, rue du Rival, Foix (09) 6, rue du Rival, 09000 Foix, France Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-05/cantera-la-fourche.zmq2hdwf »}]
organisé par La Velhada basque occitan
À voir aussi à Foix (Ariège)
- Roméo et Juliette – Shakespeare – Guillaume Séverac-Schmitz – [Eudaimonia], L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix 12 mai 2026
- D’une montagne à l’autre – Cie La Zampa, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix 16 mai 2026
- La vie en vrai (Avec Anne Sylvestre) – Marie Fortuit – Cie Les louves à minuit, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix 19 mai 2026
- Cosmopoles, De l’aurore au zénith – Divertimento – Direction : Zahia Ziouani, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix 30 mai 2026
- Au milieu d’un lac de perles – David Rolland Chorégraphies, Foix, cimetière, Foix 7 juin 2026