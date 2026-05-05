Cantèra à la Fourche, 6, rue du Rival, Foix (09), Foix

Cantèra à la Fourche Mercredi 20 mai, 19h00 6, rue du Rival, Foix (09) Ariège

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:30:00+02:00

Adishatz brave monde!

Venez chanter en polyphonie pour notre 2e rendez-vous à la Fourche

Répertoire occitan, basque, catalan, français…

Le principe de la cantèra/cantada: qui veut lance!

A partir de 19h

Au plaisir de vous y voir!

Organisé par la Velhada, atelier de polyphonies occitanes ayant lie…

source: Cantèra à la Fourche – AgendaTrad

6, rue du Rival, Foix (09) 6, rue du Rival, 09000 Foix, France Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-05/cantera-la-fourche.zmq2hdwf »}]

organisé par La Velhada basque occitan