Roméo et Juliette – Shakespeare – Guillaume Séverac-Schmitz – [Eudaimonia], L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix

Roméo et Juliette – Shakespeare – Guillaume Séverac-Schmitz – [Eudaimonia] 12 et 13 mai L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Jaune de 7€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T20:30:00+02:00 – 2026-05-12T22:40:00+02:00

Fin : 2026-05-13T19:30:00+02:00 – 2026-05-13T21:40:00+02:00

Après son retentissant Richard III, Guillaume Séverac-Schmitz retrouve Shakespeare pour revisiter Roméo et Juliette à l’aune des enjeux contemporains. Une nouvelle création portée par le talent d’une jeune troupe nourrie de révolte et de liberté.

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie 05 61 05 05 55 https://www.lestive.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/romeo-et-juliette/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Théâtre Théâtre

Photo India Lange, Christophe Raynaud de Lage