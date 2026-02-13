D’une montagne à l’autre – Cie La Zampa, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix

D’une montagne à l’autre – Cie La Zampa Samedi 16 mai, 18h00 L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Orange de 7€ à 15€

Début : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:00:00+02:00

D’une montagne à l’autre est une création en territoire, reliant la plaine toulousaine à la vallée du Bethmale. Pensé comme un parcours, ce projet croise les pratiques, les savoirs, les milieux et les sites. Collaboratif et immersif, il crée de nouvelles formes de récit collectif en collaboration avec le géologue Baptiste Lepillier et les artistes de la compagnie.

L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie

Danse, musique & géologie danse musique

Photo Eduardo Yumisaca