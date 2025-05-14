Voie verte Laval-Renazé Laval Mayenne
Profitez d’un air parfaitement pur, sur les 47km d’anciennes voies ferrées réaménagées en voies vertes.
English :
Enjoy the clean air on the 47km of former railway lines that have been converted into greenways.
Deutsch :
Genießen Sie die absolut saubere Luft auf den 47 km ehemaligen Bahntrassen, die zu grünen Wegen umgebaut wurden.
Italiano :
Godetevi l’aria pulita su 47 km di ex binari ferroviari convertiti in percorsi verdi.
Español :
Disfrute del aire limpio en los 47 km de antiguas vías férreas convertidas en vías verdes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par eSPRIT Pays de la Loire