VTT N°36 De Rochebaron à Chalencon circuit préféré de Jordan Sarrou Bas-en-Basset Haute-Loire

VTT N°36 De Rochebaron à Chalencon circuit préféré de Jordan Sarrou

VTT N°36 De Rochebaron à Chalencon circuit préféré de Jordan Sarrou Espace fabro 43210 Bas-en-Basset Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit n°36. Un circuit technique réservé aux vététistes adeptes des efforts de longues durée et amoureux des beaux paysages ! Circuit préféré de Jordan Sarrou.

https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ +33 4 71 66 03 14

English :

Circuit n°36. A technical circuit reserved for mountain bikers who like long efforts and beautiful landscapes! Jordan Sarrou’s favourite circuit.

Deutsch :

Rundkurs Nr. 36. Eine technische Strecke für Mountainbiker, die lange Strecken fahren und schöne Landschaften lieben! Lieblingsstrecke von Jordan Sarrou.

Italiano :

Circuito n°36. Un circuito tecnico riservato agli appassionati di mountain bike che amano le lunghe fatiche e i bei paesaggi! Il circuito preferito di Jordan Sarrou.

Español :

Circuito n°36. Un circuito técnico reservado a los ciclistas de montaña que disfrutan con los esfuerzos largos y los bellos paisajes El circuito favorito de Jordan Sarrou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-27 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme