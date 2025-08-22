VTT N°36 De Rochebaron à Chalencon circuit préféré de Jordan Sarrou Bas-en-Basset Haute-Loire
VTT N°36 De Rochebaron à Chalencon circuit préféré de Jordan Sarrou Espace fabro 43210 Bas-en-Basset Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Circuit n°36. Un circuit technique réservé aux vététistes adeptes des efforts de longues durée et amoureux des beaux paysages ! Circuit préféré de Jordan Sarrou.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ +33 4 71 66 03 14
English :
Circuit n°36. A technical circuit reserved for mountain bikers who like long efforts and beautiful landscapes! Jordan Sarrou’s favourite circuit.
Deutsch :
Rundkurs Nr. 36. Eine technische Strecke für Mountainbiker, die lange Strecken fahren und schöne Landschaften lieben! Lieblingsstrecke von Jordan Sarrou.
Italiano :
Circuito n°36. Un circuito tecnico riservato agli appassionati di mountain bike che amano le lunghe fatiche e i bei paesaggi! Il circuito preferito di Jordan Sarrou.
Español :
Circuito n°36. Un circuito técnico reservado a los ciclistas de montaña que disfrutan con los esfuerzos largos y los bellos paisajes El circuito favorito de Jordan Sarrou.
