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Jacqueline et James prennent l’air au Square de la place des fêtes Square Monseigneur Maillet Paris

Jacqueline et James prennent l’air au Square de la place des fêtes Square Monseigneur Maillet Paris

Jacqueline et James prennent l’air au Square de la place des fêtes Square Monseigneur Maillet Paris mercredi 9 juillet 2025.

Lieu : Square Monseigneur Maillet

Adresse : Place des Fêtes

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 9 juillet 2025

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif : <p>Du 8 juillet au 26  août: le mercredi à 10h30 à côté du kiosque de la place des fêtes </p><p>Accès libre <br></p>

du 9 juillet au 26 août 2026
le mercredi de 10h30 à 12h

à côté du kiosque du square Monseigneur Maillet (Place des fêtes) avec les équipes de la bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill, de la médiathèque James Baldwin et l’association L.I.R.E.

le site de toutes les lectures dans Paris

C’est l’été ! Durant les mois de juillet et août, les bibliothécaires de Jacqueline Dreyfus-Weill et James Baldwin vous donnent rendez-vous au grand air pour partager avec les petits et les grands des moments de lecture inoubliables ! Les bibliothécaires et l’association LIRE vous accueillent pour des lectures en plein air.
Du mercredi 09 juillet 2025 au mercredi 26 août 2026 :
mercredi
de 10h30 à 12h00
gratuit

Du 8 juillet au 26  août: le mercredi à 10h30 à côté du kiosque de la place des fêtes

Accès libre

Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-07-09T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2025-07-09T10:30:00+02:00_2025-07-09T12:00:00+02:00;2025-07-16T10:30:00+02:00_2025-07-16T12:00:00+02:00;2025-07-23T10:30:00+02:00_2025-07-23T12:00:00+02:00;2025-07-30T10:30:00+02:00_2025-07-30T12:00:00+02:00;2025-08-06T10:30:00+02:00_2025-08-06T12:00:00+02:00;2025-08-13T10:30:00+02:00_2025-08-13T12:00:00+02:00;2025-08-20T10:30:00+02:00_2025-08-20T12:00:00+02:00;2025-08-27T10:30:00+02:00_2025-08-27T12:00:00+02:00;2025-09-03T10:30:00+02:00_2025-09-03T12:00:00+02:00;2025-09-10T10:30:00+02:00_2025-09-10T12:00:00+02:00;2025-09-17T10:30:00+02:00_2025-09-17T12:00:00+02:00;2025-09-24T10:30:00+02:00_2025-09-24T12:00:00+02:00;2025-10-01T10:30:00+02:00_2025-10-01T12:00:00+02:00;2025-10-08T10:30:00+02:00_2025-10-08T12:00:00+02:00;2025-10-15T10:30:00+02:00_2025-10-15T12:00:00+02:00;2025-10-22T10:30:00+02:00_2025-10-22T12:00:00+02:00;2025-10-29T10:30:00+02:00_2025-10-29T12:00:00+02:00;2025-11-05T10:30:00+02:00_2025-11-05T12:00:00+02:00;2025-11-12T10:30:00+02:00_2025-11-12T12:00:00+02:00;2025-11-19T10:30:00+02:00_2025-11-19T12:00:00+02:00;2025-11-26T10:30:00+02:00_2025-11-26T12:00:00+02:00;2025-12-03T10:30:00+02:00_2025-12-03T12:00:00+02:00;2025-12-10T10:30:00+02:00_2025-12-10T12:00:00+02:00;2025-12-17T10:30:00+02:00_2025-12-17T12:00:00+02:00;2025-12-24T10:30:00+02:00_2025-12-24T12:00:00+02:00;2025-12-31T10:30:00+02:00_2025-12-31T12:00:00+02:00;2026-01-07T10:30:00+02:00_2026-01-07T12:00:00+02:00;2026-01-14T10:30:00+02:00_2026-01-14T12:00:00+02:00;2026-01-21T10:30:00+02:00_2026-01-21T12:00:00+02:00;2026-01-28T10:30:00+02:00_2026-01-28T12:00:00+02:00;2026-02-04T10:30:00+02:00_2026-02-04T12:00:00+02:00;2026-02-11T10:30:00+02:00_2026-02-11T12:00:00+02:00;2026-02-18T10:30:00+02:00_2026-02-18T12:00:00+02:00;2026-02-25T10:30:00+02:00_2026-02-25T12:00:00+02:00;2026-03-04T10:30:00+02:00_2026-03-04T12:00:00+02:00;2026-03-11T10:30:00+02:00_2026-03-11T12:00:00+02:00;2026-03-18T10:30:00+02:00_2026-03-18T12:00:00+02:00;2026-03-25T10:30:00+02:00_2026-03-25T12:00:00+02:00;2026-04-01T10:30:00+02:00_2026-04-01T12:00:00+02:00;2026-04-08T10:30:00+02:00_2026-04-08T12:00:00+02:00;2026-04-15T10:30:00+02:00_2026-04-15T12:00:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-29T10:30:00+02:00_2026-04-29T12:00:00+02:00;2026-05-06T10:30:00+02:00_2026-05-06T12:00:00+02:00;2026-05-13T10:30:00+02:00_2026-05-13T12:00:00+02:00;2026-05-20T10:30:00+02:00_2026-05-20T12:00:00+02:00;2026-05-27T10:30:00+02:00_2026-05-27T12:00:00+02:00;2026-06-03T10:30:00+02:00_2026-06-03T12:00:00+02:00;2026-06-10T10:30:00+02:00_2026-06-10T12:00:00+02:00;2026-06-17T10:30:00+02:00_2026-06-17T12:00:00+02:00;2026-06-24T10:30:00+02:00_2026-06-24T12:00:00+02:00;2026-07-01T10:30:00+02:00_2026-07-01T12:00:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:30:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00

Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes  75019 Paris
+33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill


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