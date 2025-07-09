Jacqueline et James prennent l’air au Square de la place des fêtes Square Monseigneur Maillet Paris mercredi 9 juillet 2025.

du 9 juillet au 26 août 2026

le mercredi de 10h30 à 12h

à côté du kiosque du square Monseigneur Maillet (Place des fêtes) avec les équipes de la bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill, de la médiathèque James Baldwin et l’association L.I.R.E.

le site de toutes les lectures dans Paris

C’est l’été ! Durant les mois de juillet et août, les bibliothécaires de Jacqueline Dreyfus-Weill et James Baldwin vous donnent rendez-vous au grand air pour partager avec les petits et les grands des moments de lecture inoubliables ! Les bibliothécaires et l’association LIRE vous accueillent pour des lectures en plein air.

Du mercredi 09 juillet 2025 au mercredi 26 août 2026 :

mercredi

de 10h30 à 12h00

gratuit

Du 8 juillet au 26 août: le mercredi à 10h30 à côté du kiosque de la place des fêtes

Accès libre

Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-09T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00

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Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes 75019 Paris

+33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill



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