Jacques et les haricots magiques, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille
Jacques et les haricots magiques, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille vendredi 24 avril 2026.
Jacques et les haricots magiques 24 avril – 20 octobre Théâtre Le P’tit Jacques Nord
Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T15:30:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00
L’histoire est célèbre mais cette fois-ci, c’est au petit Jacques qu’elle arrive. Planter des graines c’est magique ! Une création à découvrir sans plus attendre.
LE P’TIT JACQUES
Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.
Héros du lieu : Jacques de Lille.
Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre.
www.lepetitjacques.fr
Théâtre Le P’tit Jacques 1 Avenue Léon Jouhaux Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 0320420995 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques [{« type »: « link », « value »: « http://www.lepetitjacques.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680015345 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320420995 »}] [{« link »: « http://www.lepetitjacques.fr »}] LE P’TIT JACQUES
Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.
Héros du lieu : Jacques de Lille.
Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre Ouverture des portes 20mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », située dans le prolongement de la rue Léon Jouhaux. Coordonnées GPS 50.637146,3.048146 M° République Beaux-Arts
Spectacle de marionnettes interactif
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