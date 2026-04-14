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Jacques et les haricots magiques, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille

Jacques et les haricots magiques, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille

Jacques et les haricots magiques, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Théâtre Le P'tit Jacques

Adresse : 1 Avenue Léon Jouhaux

Ville : 59000 Lille

Département : Nord

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : mardi 20 octobre 2026

Tarif : Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation

Jacques et les haricots magiques 24 avril – 20 octobre Théâtre Le P’tit Jacques Nord

Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T15:30:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00

L’histoire est célèbre mais cette fois-ci, c’est au petit Jacques qu’elle arrive. Planter des graines c’est magique ! Une création à découvrir sans plus attendre.

LE P’TIT JACQUES
Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.
Héros du lieu : Jacques de Lille.
Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre.
www.lepetitjacques.fr

Théâtre Le P’tit Jacques 1 Avenue Léon Jouhaux Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 0320420995 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques [{« type »: « link », « value »: « http://www.lepetitjacques.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680015345 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320420995 »}] [{« link »: « http://www.lepetitjacques.fr »}] LE P’TIT JACQUES

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre Ouverture des portes 20mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », située dans le prolongement de la rue Léon Jouhaux. Coordonnées GPS 50.637146,3.048146 M° République Beaux-Arts
Spectacle de marionnettes interactif

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