J’ai échangé mon père contre trois tortues trottantes, Ferme du Charmois, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

J’ai échangé mon père contre trois tortues trottantes Vendredi 16 octobre, 18h00 Ferme du Charmois Meurthe-et-Moselle

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T18:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T18:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00

Spectacle proposé par Mourad FRIK, de la Compagnie L’Art ou L’Être

Des histoires d’enfants qui s’ennuient à la maison, quai s’ennuient dans la ville où il ne vaut mieux pas être à court d’imagination !

Ferme du Charmois Allée Jean-LEGRAS 54500 Vandœuvre Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Château d’eau Meurthe-et-Moselle Grand Est

Spectacle proposé par Mourad FRIK, de la Compagnie L’Art ou L’Être