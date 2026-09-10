J’ai échangé mon père contre trois tortues trottantes, Ferme du Charmois, Vandœuvre-lès-Nancy
vendredi 16 octobre 2026 · Ferme du Charmois · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
J’ai échangé mon père contre trois tortues trottantes Vendredi 16 octobre, 18h00 Ferme du Charmois Meurthe-et-Moselle
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T18:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T18:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00
Spectacle proposé par Mourad FRIK, de la Compagnie L’Art ou L’Être
Des histoires d’enfants qui s’ennuient à la maison, quai s’ennuient dans la ville où il ne vaut mieux pas être à court d’imagination !
Ferme du Charmois Allée Jean-LEGRAS 54500 Vandœuvre Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Château d’eau Meurthe-et-Moselle Grand Est
Spectacle proposé par Mourad FRIK, de la Compagnie L’Art ou L’Être
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