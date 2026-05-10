J’ai un rêve Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris
J’ai un rêve Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris samedi 30 mai 2026.
Les enfants et les adultes créeront, à partir de leurs rêves, un grigri symbolique, un petit objet magique qui leur portera bonheur. À travers la parole, le dessin et l’écriture, exprimez vos espoirs et vos souhaits, ici et maintenant.
L’équipe de l’ICI propose des visites-ateliers conçues avec l’artiste M’barka Amor.
Le samedi 20 juin 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 30 mai 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit
Gratuit, sur réservation
Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte
Public jeunes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00;2026-06-20T14:30:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00
Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris
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