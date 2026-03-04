J’ai vu trois lumières noires, Le Vox, Mayenne

J’ai vu trois lumières noires Mardi 17 mars, 14h00 Le Vox Mayenne

Début : 2026-03-17T14:00:00+01:00 – 2026-03-17T15:27:00+01:00

Fin : 2026-03-17T14:00:00+01:00 – 2026-03-17T15:27:00+01:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

Ciné-rencontre – Un vieil homme sage entreprend son dernier voyage dans la jungle colombienne pour y trouver un endroit où mourir. Mais les groupes armés illégaux qui contrôlent la région mettent e… Le Vox J’ai vu trois lumières noires