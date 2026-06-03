Jake Schroeder, l’art de faire rire en musique à l’Archipel L’ARCHIPEL Paris

Le samedi 20 juin 2026 à 20h, l’Archipel à Paris accueille Jake Schroeder pour un spectacle original présenté en anglais. Artiste inclassable, il développe un univers où humour, musique et interaction avec le public se mêlent dans un rythme enlevé et une ambiance particulièrement conviviale.

À la croisée du stand-up et du concert, Jake Schroeder alterne anecdotes personnelles, observations décalées et chansons interprétées en direct. Son sens de l’improvisation et sa présence scénique lui permettent de créer une véritable complicité avec les spectateurs, faisant de chaque représentation un moment unique.

Reconnu pour son énergie communicative et son humour accessible, il séduit aussi bien les amateurs de comédie anglophone que les passionnés de spectacles musicaux atypiques. Le cadre intimiste de l’Archipel constitue un écrin idéal pour découvrir cet artiste capable de passer d’un éclat de rire à une performance musicale en quelques instants.

Une proposition originale à découvrir en version originale anglaise, qui illustre parfaitement la vitalité de la scène internationale de l’humour et de la musique à Paris.

Jake Schroeder

Humour & musique (spectacle en anglais)

Entre stand-up, chansons originales et improvisations complices avec le public, l’artiste américain investit la scène de l’Archipel pour une soirée en anglais aussi déjantée que musicale.

Le samedi 20 juin 2026

de 20h00 à 23h00

payant

à partir de 34,5 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T20:00:00+02:00_2026-06-20T23:00:00+02:00

L’ARCHIPEL 17 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris

https://www.gdp.fr/fr/catalogue/jake-schroeder-paris-2026-06-20



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