Jakob Dreyer Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Jakob Dreyer Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris jeudi 17 septembre 2026.
Avec Roots and Things, le bassiste et compositeur Jakob Dreyer ouvre un nouveau chapitre de son parcours artistique. Installé à New York depuis 2014, il dévoile son troisième album en tant que leader, un projet porté par une énergie communicative, un goût affirmé pour le swing et une nouvelle palette sonore.
Après les deux volets de Songs, Hymns and Ballads, Dreyer réunit ici un quartet remarquable composé de la vibraphoniste Sasha Berliner, du saxophoniste ténor Pennicott et du batteur Salters. Ensemble, ils donnent vie à 15 compositions originales ainsi qu’à une reprise revisitée avec fraîcheur et personnalité.
Pensé comme un voyage musical riche en contrastes, Roots and Things alterne morceaux énergiques, grooves entraînants, ballades contemplatives et courts interludes qui rythment l’écoute. Le vibraphone, au cœur de cette nouvelle aventure, apporte une couleur lumineuse et singulière qui distingue immédiatement l’album de ses prédécesseurs.
Dès les premières notes de « The Fifth Floor » et « Constellation », le groupe affiche une cohésion remarquable. D’autres titres comme « June Tune », « Downtime » ou « Fight or Flight » illustrent la diversité des ambiances et la richesse d’écriture de Dreyer, toujours guidé par le sens de la mélodie et de l’interaction.
Avec Roots and Things, Jakob Dreyer signe un album à la fois élégant, vivant et profondément ancré dans la tradition du jazz, tout en affirmant une voix résolument personnelle.
Line-up : Jakob Dreyer : contrebasse ; Tivon Pennicott : saxophone ténor ; Sasha Berliner : Vibraphone ; Kenneth Salters : Drums
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz contemporain — Jakob Dreyer, bassiste new-yorkais, dévoile son troisième album avec un quartet éblouissant, alliant swing et créativité dans une atmosphère électrisante.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 16 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 24€ à 27€
Tarif sur place : 27€ à 30€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-17T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T19:30:00+02:00_2026-09-16T20:30:00+02:00;2026-09-16T21:30:00+02:00_2026-09-16T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/jakob-dreyer-quartet contact@38riv.com
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