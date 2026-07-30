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AGENDA · Perpignan

JAM DES PROJETS ElMediator Perpignan

mercredi 4 novembre 2026 · ElMediator · Perpignan

JAM DES PROJETS ElMediator Perpignan

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
ElMediator
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

JAM DES PROJETS

ElMediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 19:00:00
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-11-04

A ElMediator, JAM SESSION !
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ElMediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

At ElMediator, JAM SESSION!

L’événement JAM DES PROJETS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME

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