AGENDA · Perpignan
JAM DES PROJETS ElMediator Perpignan
mercredi 4 novembre 2026 · ElMediator · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
JAM DES PROJETS
ElMediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 19:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
A ElMediator, JAM SESSION !
.
ElMediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At ElMediator, JAM SESSION!
L’événement JAM DES PROJETS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- RENDEZ-VOUS AVEC ANTOINE SCHNECK VISITES FLASH Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 4 août 2026
- LA BELLE ET LA BÊTE LA BOITE A RIRE Perpignan 4 août 2026
- FUCHS ET STEVEN JOHNSTON TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan 5 août 2026
- JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE Casa Xanxo Perpignan 6 août 2026
- ATELIER D’ÉCRITURE DE QUELLE COULEUR EST TON CIEL BLEU ? L’Art et les Mots Perpignan 7 août 2026