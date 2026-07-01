JAM SESSION #7, Le Plan, Ris-Orangis

Informations pratiques

JAM SESSION #7 Jeudi 19 novembre, 20h00 Le Plan Essonne

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:00:00+01:00

Lors des jams sessions, la part belle est laissée à l’improvisation. La scène du club vous attend, quel que soit votre style musical et votre niveau. Apportez vos instruments et venez nous partager votre univers musical ou revisitez les classiques le temps d’un live. Autour d’un verre, c’est l’occasion de faire des rencontres, de vous amuser et de jammer !

Les jam sessions du Plan sont des événements ouverts à tout le monde, que vous souhaitiez jouer ou écouter.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://leplan.com/evenements/jam-session-7/ »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Le Club ouvre, de nouveau, ses portes aux musiciennes et musiciens du coin pour faire un bœuf musical !

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