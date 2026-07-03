Jam Session cinqtrois Le Quarante Laval

Informations pratiques

Laval

Jam Session cinqtrois

Le Quarante 40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 19:00:00

fin : 2027-01-14 21:00:00

Date(s) :

2027-01-14

L’idée est simple faire de la musique ensemble ! Reprises, boeuf ou compositions originales ; chanson, hip hop, slam, rock, électro…

Le rendez-vous des musiciens et musiciennes

La Jam Session permet à toutes et à tous de jouer en live dans de bonnes conditions techniques, et en public !

Un musicien professionnel drive la jam et veille à la participation de celles et ceux qui le souhaitent, et un technicien sonorise la soirée.

Instruments et backline sur place batterie, percussions, clavier, ampli, micros

Bar tenu par des bénévoles du 6PAR4

Évènement organisé en partenariat avec le Conservatoire de Laval Agglo

Accès libre

Ambiance conviviale et bienveillante garantie ! .

Le Quarante 40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

The idea is simple: make music together! Covers, jam sessions, or original compositions; folk, hip-hop, slam poetry, rock, electronic music…

L’événement Jam Session cinqtrois Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME