Jam Session Groove & Jazz par le collectif La Gélule, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Jam Session Groove & Jazz par le collectif La Gélule Samedi 12 septembre, 22h30 JASS CLUB Paris

Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T22:30:00+02:00 – 2026-09-13T01:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T22:30:00+02:00 – 2026-09-13T01:30:00+02:00

*22h30* Le rendez-vous Jam Session Groove & Jazz du samedi soir avec le collectif La Gélule ! [La Gélule Jazz Collectif](https://www.instagram.com/la_gelule/) **« Because Music IS Medicine »** Pour La Gélule, la musique est un remède, un langage universel et un espace de rencontre. C’est autour de cette philosophie que le collectif s’est officiellement créé en 2022. Acteur culturel de la scène parisienne et toulousaine, il est également à l’initiative du ‘Jazz-Club’ et des jam sessions du festival Jazz In Marciac depuis 2017. ——— *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place* PRÉVENTES LIMITÉES **& VENTE SUR PLACE** Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/597-Jam-Session-Groove-Jazz-par-le-collectif-La-Gelule?session=597″}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

22h30Le rendez-vous Jam Session Groove & Jazz du samedi soir avec le collectif La Gélule !La Gélule Jazz Collectif« Because Music IS Medicine » Pour La Gélule, la musique est un remède, un langage …