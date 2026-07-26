Jam Session Groove & Jazz / par le collectif La Gélule JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

La Gélule Jazz Collectif

« Because Music IS Medicine »

Pour La Gélule, la musique est un remède, un langage universel et un espace de rencontre. C’est autour de cette philosophie que le collectif s’est officiellement créé en 2022.

Acteur culturel de la scène parisienne et toulousaine, il est également à l’initiative du ‘Jazz-Club’ et des jam sessions du festival Jazz In Marciac depuis 2017.

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Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place

Le rendez-vous Jam Session Groove & Jazz du samedi soir avec le collectif La Gélule !

Le samedi 26 septembre 2026

de 22h30 à 01h30

payant Tarif : 5 EUR

Musicien·nes : 0 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T01:30:00+02:00

fin : 2026-09-27T04:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T22:30:00+02:00_2026-09-26T01:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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