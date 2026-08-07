Jam Session Jazz au 38Riv, Les jeudis du CNSMDP 38Riv Paris

Informations pratiques

CNSMDP

Le 38Riv s’associe au département jazz du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) pour une nouvelle série de jam sessions hebdomadaires, chaque jeudi soir.

Pensées comme un véritable laboratoire de pratique musicale, ces soirées offrent aux étudiant·es l’opportunité de se produire régulièrement dans les conditions d’une scène professionnelle, tout en favorisant les rencontres avec la communauté des musicien·nes de la scène parisienne.

Chaque rendez-vous débute par un court concert proposé par les étudiant·es du département jazz, avant de laisser place à une jam session ouverte. Cette collaboration est également l’occasion d’expérimenter un format original, à la croisée du concert, de la transmission et de la pratique collective, où les règles de la jam se construisent dans un esprit de partage, d’écoute et de bienveillance.

Les préventes garantissent la priorité d’entrée jusqu’à 30 minutes après ouverture.

23h : Coupe-file, entrée prioritaire

23h30 : Fin d’accès prioritaire (attente en cas de forte affluence, billets non remboursables)

38Riv

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Un premier set pour poser l’ambiance, puis la scène s’ouvre : musicien·ne·s de tous horizons, confirmé·e·s et émergent·e·s, se retrouvent autour d’une jam libre et vibrante. Ici, l’écoute prime, les styles se mêlent, les énergies circulent. Piano droit, clavier, contrebasse et batterie à disposition — le reste, c’est vous qui l’inventez.

Le jeudi 17 décembre 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 10 décembre 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 03 décembre 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 26 novembre 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 19 novembre 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 12 novembre 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 05 novembre 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 29 octobre 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 22 octobre 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 15 octobre 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 08 octobre 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 01 octobre 2026

de 23h00 à 01h30

payant

De 6 à 9 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-12-18T02:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-01T23:00:00+02:00_2026-10-01T01:30:00+02:00;2026-10-08T23:00:00+02:00_2026-10-08T01:30:00+02:00;2026-10-15T23:00:00+02:00_2026-10-15T01:30:00+02:00;2026-10-22T23:00:00+02:00_2026-10-22T01:30:00+02:00;2026-10-29T23:00:00+02:00_2026-10-29T01:30:00+02:00;2026-11-05T23:00:00+02:00_2026-11-05T01:30:00+02:00;2026-11-12T23:00:00+02:00_2026-11-12T01:30:00+02:00;2026-11-19T23:00:00+02:00_2026-11-19T01:30:00+02:00;2026-11-26T23:00:00+02:00_2026-11-26T01:30:00+02:00;2026-12-03T23:00:00+02:00_2026-12-03T01:30:00+02:00;2026-12-10T23:00:00+02:00_2026-12-10T01:30:00+02:00;2026-12-17T23:00:00+02:00_2026-12-17T01:30:00+02:00

38Riv 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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