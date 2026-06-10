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Jam session Jazz-Groove / Par Kicca & Oscar JASS CLUB PARIS Paris

Jam session Jazz-Groove / Par Kicca & Oscar JASS CLUB PARIS Paris

Jam session Jazz-Groove / Par Kicca & Oscar JASS CLUB PARIS Paris dimanche 2 août 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif : <p>5 euros.</p><p>Musicien·nes : 0 euro.</p>

Jam session Jazz/Groove animée par Kicca & Oscar

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place

À partir de 22h30 tous les samedis soirs au club, RDV Jam session !
Le samedi 01 août 2026
de 22h30 à 01h30
payant

5 euros.

Musicien·nes : 0 euro.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-02T01:30:00+02:00
fin : 2026-08-02T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-01T22:30:00+02:00_2026-08-01T01:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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