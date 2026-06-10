Jam session Jazz-Groove / Par Kicca & Oscar JASS CLUB PARIS Paris dimanche 2 août 2026.

Jam session Jazz/Groove animée par Kicca & Oscar

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place

À partir de 22h30 tous les samedis soirs au club, RDV Jam session !

Le samedi 01 août 2026

de 22h30 à 01h30

payant

5 euros.

Musicien·nes : 0 euro.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-02T01:30:00+02:00

fin : 2026-08-02T04:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-01T22:30:00+02:00_2026-08-01T01:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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