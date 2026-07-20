Informations pratiques

Nîmes

James Baker

250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Partenariat entre le Périscope, Le Spot, Jazz 70 et Paloma Hors les murs Plateau Sportif du Mont Duplan Nîmes.

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250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

Partnership between P%E9riscope, Le Spot, Jazz 70, and Paloma Hors les murs Mont Duplan Sports Complex N%EEmes.

L’événement James Baker Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes