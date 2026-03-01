Jane Austen Forever : nouveau cycle au Forum des images Forum des images Paris

Au programme :

Soirée d’ouverture

Orgueil et Préjugés de Joe Wright avec Keira Knightley et Matthew Macfadyen.

Une adaptation culte du non moins culte roman éponyme de Jane Austen, le film sera projeté dans un rare 35mm.

→ Jeudi 26 mars à 19h30

L’invité d’honneur : Whit Stillman

Réalisateur, producteur et scénariste états-unien (Damsels in Distress, Le Dernier jour du Disco, Metropolitan), Whit Stillman viendra présenter deux films qu’il a adaptés de Jane Austen dans – ou loin de – son époque. La filmographie bavarde de Whit Stillman, avec ses dialogues witty, est toujours empreinte de la patte de l’autrice anglaise.

Love & Friendship de Whit Stillman

Présentation de Whit Stillman.

→ samedi 28 mars 2026 à 16h30

Metropolitan de Whit Stillman

Suivi d’une discussion avec Whit Stillman.

→ samedi 28 mars à 19h

Le marathon Orgueil et Préjugés (BBC) :

Se voulant transposition fidèle du roman de Jane Austen, la mini-série Jane Austen’s Pride and Prejudice de la BBC, inédite sur grand écran, demeure l’une des œuvres les plus importantes de la culture britannique. Elle a obtenu de nombreuses récompenses, lancé la carrière de Colin Firth et a participé à un regain d’intérêt pour les romans de Jane Austen (VOSTFR, 1995)

Entrée gratuite, réservation fortement conseillée.

Les séances Bollywood :

Coup de foudre à Bollywood (Bride and Prejudice) de Gurinder Chadha

Accroc aux traditions indiennes, Mme Bakshi est en quête de bons partis pour ses quatre filles…

→ vendredi 10 avril 2026 à 21h

→ dimanche 26 avril à 18h30

Un classique du cinéma en langue tamoule, servi par d’immenses stars, avec des passages chantés et dansés. Un film qui devrait vous rappeler un grand roman anglais du XIXe siècle !

Présenté par Ophélie Wiel, autrice et spécialiste du cinéma indien.

→ samedi 11 avril à 15h30

Jane Austen remixée: adaptations, déplacements et réinventions audiovisuelles

Les cours du vendredi par Ariane Hudelet (professeure de culture visuelle à l’Université Paris Cité).

→ vendredi 10 avril 2026 à 18h30

Inédit en France : About Love d’Archana Phadke

Tourné sur trois ans, ce documentaire suit trois générations d’une même famille. L’organisation d’un mariage permet d’aborder le thème de l’amour et du couple.

Version originale sous-titrée anglais VOSTA.

→ jeudi 23 avril à 18h30

Toute une nuit sans savoir (A Night of Knowing Nothing) de Payal Kapadia

Documentaire, premier film de la réalisatrice de All We Imagine As Light, Œil d’or Cannes 2021.

→ jeudi 23 avril à 20h30

Les séances Jane Austen 2.0 :

➝ Les soirées Orlando

Orlando, ma biographie politique de Paul B. Preciado

En 1928, Virginia Woolf écrit Orlando, le premier roman dans lequel le personnage principal change de sexe au milieu de l’histoire. Un siècle plus tard, Paul B. Preciado décide d’envoyer une lettre cinématographique à l’autrice…

→ jeudi 9 avril 2026 à 18h30

Orlando de Sally Potter

Avec Tilda Swinton, Billy Zane et Toby Jones.

→ jeudi 9 avril à 20h45

➝ Soirée Clueless

Clueless d’Amy Heckerling

Avec Alicia Silverstone, Paul Rudd, Stacey Dash, Brittany Murphy

Cheryl, une fille à papa, obtient tout ce qu’elle veut… Teen movie culte librement inspiré de Emma de Jane Austen.

→ jeudi 16 avril 18h30

Beyond Clueless de Charlie Lyne

À travers plus de 200 classiques modernes, ce documentaire se penche sur le phénomène du teen-movie.

→ jeudi 16 avril à 20h45

➝ Dimanche James Ivory

Retour à Howards End de James Ivory

Avec Anthony Hopkins, Emma Thompson et Helena Bonham Carter.

Dans l’Angleterre édouardienne du début du XXe siècle, deux sœurs issues de la bourgeoisie intellectuelle londonienne se lient à une famille de riches industriels conservateurs.

→ dimanche 19 avril à 15h

Les Vestiges du jour de James Ivory

1939. À la veille de la guerre, un majordome sans histoire recrute une jeune intendante. Dans un contexte de montée du fascisme, les deux se rapprochent malgré les conflits.

→ dimanche 19 avril à 19h

Enregistrement public

Podcast Torchon : Jane Austen, icône de la littérature populaire

Pourquoi les livres de Jane Austen sont-ils toujours aussi populaires ?

→ mercredi 8 avril à 19h

Entrée gratuite !

Jeu vidéo

À vos manettes : So British!

Pour le 1er avril, célébrons l’humour anglais dans le jeu vidéo !

→ mercredi 1er avril à 19h

Les documentaires

Orlando, ma biographie politique de Paul B. Preciado

En 1928, Virginia Woolf écrit Orlando, le premier roman dans lequel le personnage principal change de sexe au milieu de l’histoire.

→ jeudi 9 avril à 18h30

Beyond Clueless de Charlie Lyne

À travers plus de 200 classiques modernes, ce documentaire se penche sur le phénomène du teen-movie.

→ jeudi 16 avril 2026 à 20h45

Inédit : About Love d’Archana Phadke

Tourné sur trois ans, ce documentaire suit trois générations d’une même famille à Mumbai, en Inde. L’organisation d’un mariage permet d’aborder le thème de l’amour et du couple.

→ jeudi 23 avril à 18h30

Toute une nuit sans savoir de Payal Kapadia

À travers la correspondance d’une étudiante en cinéma indienne pour son amoureux se révèlent les changements sociaux et politiques du pays.

→ jeudi 23 avril à 20h30

Films de fictions ou documentaires, séries fleuves, raretés sur grand écran et en 35mm, podcast, jeux vidéo et nombreux·ses invité·es se donnent rendez-vous pour rendre un hommage à la fois unique et pop sur grand écran à Jane Austen, l’une des romancières les plus emblématiques et célèbres de la littérature anglaise.

Du jeudi 26 mars 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Tout public.

