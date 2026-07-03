Jane Rogeon (1910-2006). La vie en images, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers

Informations pratiques

Jane Rogeon (1910-2006). La vie en images 13 juillet – 18 septembre 2027 Médiathèque François-Mitterrand Vienne

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-13T13:00:00+02:00 – 2027-07-13T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-18T10:00:00+02:00 – 2027-09-18T18:00:00+02:00

À l’été 2027, dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, la médiathèque François-Mitterrand et le musée Sainte-Croix de Poitiers présenteront une exposition conjointe consacrée à la photographe Jane Rogeon (1910-2006). Visible simultanément au sein des deux institutions poitevines, cette rétrospective donnera à voir un nombre important de clichés produits par l’une des premières femmes photographes françaises ayant pignon sur rue. A la médiathèque François-Mitterrand, l’exposition abordera les nombreux sujets représentés par Jane Rogeon, qui constituent des témoignages précieux sur l’histoire de Poitiers et sur la vie quotidienne locale au fil du 20e siècle : foires, braderies, mariages, bâtiments anciens, commerces, moyens de transport d’époque, petits métiers, costumes traditionnels, bombardements de la ville, entre autres. Au travers de photographies, cartes postales, plaques de verres et éléments d’archives, la médiathèque mettra en avant le regard artistique de Jane Rogeon entre témoignages et commandes, dans une ville en mouvement.

Médiathèque François-Mitterrand 5 rue des Vieilles Boucheries 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151 http://mediatheques-grandpoitiers.fr

À l’été 2027, dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, la médiathèque François-Mitterrand et le musée Sainte-Croix de Poitiers présenteront une exposition conjointe consacrée à la Jane au à…

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