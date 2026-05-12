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Japon Kyoto, Nara, Osaka et le Pèlerinage de Shikoku Loft Cinémas Châtellerault

Japon Kyoto, Nara, Osaka et le Pèlerinage de Shikoku Loft Cinémas Châtellerault

Japon Kyoto, Nara, Osaka et le Pèlerinage de Shikoku Loft Cinémas Châtellerault vendredi 9 avril 2027.

Lieu : Loft Cinémas

Adresse : 5 allée du Chatelet -

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : vendredi 9 avril 2027

Fin : vendredi 9 avril 2027

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Châtellerault

Japon Kyoto, Nara, Osaka et le Pèlerinage de Shikoku

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-09 14:30:00
fin : 2027-04-09 16:00:00

Date(s) :
2027-04-09

Partons marcher les 1200km du pèlerinage bouddhiste et circulaire des 88 temples de Shikoku, le Compostelle nippon. Entre rizières et montagnes sacrées recouvertes de jungles, partons découvrir cette île aux multiples facettes et rencontrer ses habitants. Profitons-en pour aller visiter la fascinante Kyoto, ses temples séculaires et ses ruelles du quartier de Gion… Rejoignons Nara des parcs remplis de daims et un bouddha immense avant de découvrir la vibrante Osaka, qui accueille l’exposition universelle.   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Japon Kyoto, Nara, Osaka et le Pèlerinage de Shikoku

L’événement Japon Kyoto, Nara, Osaka et le Pèlerinage de Shikoku Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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