Jaquette. La mode queer selon Marcel Duchamp, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau

Jaquette. La mode queer selon Marcel Duchamp Dimanche 7 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Parmi les nombreuses œuvres de Marcel Duchamp jouant sur les mots, un dessin de 1956 intitulé Jaquette. Il s’agit d’une reponse à une commande pour un projet de couverture de l’ouvrage de Rudi Blesh, Modern Art USA. Sur le mode provocateur et en totale déconnexion avec le sujet du livre, Duchamp dessine un frac noir, tenue de soirée pour homme, vue de face et de revers, soit un recto/verso qui énonce, en sous-mains, la connotation sexuelle investie dans le jeu de mot français suggéré à travers l’expression « être de la jaquette ». Cette drôlerie queer fut manifestement peu appréciée par le commanditaire qui déclina le projet. Il sera question dans cette intervention de revenir sur le rôle des codes vestimentaires dans la pratique artistique de Marcel Duchamp et leur usage stratégique au service d’un trouble du genre, conçu comme un contrepoint ironique, dada et dandy, à l’autorité de l’art et de l’artiste.

Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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