Jardin de Lessines Rendez-vous aux jardins Couzeix
Jardin de Lessines Rendez-vous aux jardins Couzeix samedi 6 juin 2026.
Couzeix
Jardin de Lessines Rendez-vous aux jardins
10 Chemin de Lessines Couzeix Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, vous aurez l’occasion de visiter le parc de Lessines.
Au cœur de cet espace arboré où se mêlent cèdres, pins, hêtres pourpres et bien d’autres essences, le tulipier règne en majesté, trônant fièrement au centre de l’espace. N’hésitez pas à faire un petit détour pour admirer également le tilleul, planté sur un tumulus, juste à l’arrière de la propriété. .
10 Chemin de Lessines Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 33 67
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English : Jardin de Lessines Rendez-vous aux jardins
L’événement Jardin de Lessines Rendez-vous aux jardins Couzeix a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Limoges Métropole
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