Jardin de Papier, La Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes

Jardin de Papier 6 et 7 juin La Commanderie Saint-Jean Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Exposition : Jardin de papier : promenade botanique dans Corbeil-Essonnes

Marie-Christine Boisson, artiste-peintre, passionnée de nature et illustratrice pour des revues et éditions de botanique, nous livre son observation du végétal dans la ville à travers une exposition d’aquarelles aux teintes vives et colorées. Plantes anciennes, espèces insolites ou inattendues attendent le promeneur au coin des rues.

La Commanderie Saint-Jean 24 rue Widmer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France http://www.corbeil.essonnes.fr Jardin médiéval créé en 2021 et jardin d’agrément sur une ancienne commanderie classée Monument Historique.

Exposition « Jardin de papier »

©mariechristineboisson